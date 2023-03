Putin avaldas artikli Hiina lehes: Moskva on avatud Ukraina kriisi poliitilis-diplomaatilisele lahendamisele, aga NATO on tõsiasjadest irdunud

Putin kirjutas artiklis, et seostab eesseisva kohtumisega Xi’ga suuri ootusi. Putin ei kahtle, et antakse „uus võimas impulss kogu kahepoolse koostöö kompleksile“, vahendab Interfax.

„Me seostame eesseisvate läbirääkimistega suuri ootusi. Me ei kahtle, et need annavad uue võimsa impulsi kogu kahepoolsete suhete kompleksile,“ kirjutas Putin. „Minu jaoks on see ka suurepärane võimalus näha oma head vana sõpra, kellega on meil kujunenud kõige soojemad suhted.“