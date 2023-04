Hea koolilõpetaja! Kõige tähtsam on aga julgus

Sa veel ei tea, kas saab sinust allveesõitja

või õhuruumi avaruste võitja…

Sa oled jõudnud punkti, kus ühelt poolt tead palju, aga teisalt valitseb suur teadmatus. Hoiad peos omaenese elu ohje, algab lend, aga kuhu?

Küllap on lihtsaim neil, kes on osanud varakult ära tunda oma südame kutse. Kõikidel teistel tuleb kopsud õhku täis tõmmata ja julgelt uurima ning avastama hakata. Julgustan Sind võtma riske ja katsetama. Õpi oskusi, need teevad vabaks, hangi teadmisi, need avavad uusi uksi, ole avatud, sihikindel ja uudishimulik ning kui unistama hakkad, siis tee seda suurelt!

Ebaõnnestumised on vaid õppetunnid, mis aitavad kasvada ja tulevikus edukam olla. Ole alati avatud uutele võimalustele.

Kindlasti oled kuulnud, et Eesti vajab juurde noori õpetajaid, uusi haridustöötajaid. Pingutame väga, et kindlustada õpetajatele vääriline töökeskkond ja tasu. Julgustan Sindki kaaluma võimalusi, kuidas panustada Eesti hariduse arengusse. Sul kui värskel koolilõpetajal on kindlasti häid mõtteid, kuidas muuta õppimine järeltulevatele põlvedele inspireerivamaks ja mõnusamaks igapäevaseks tegevuseks. Oled isegi näinud, kui kiiresti võib keskkond meie ümber muutuda. Peame olema valmis omandama käigupealt uusi oskusi, teadmisi ja hoiakuid, sest elu muutub järjest keerukamaks.

Kõige tähtsam on aga julgus – julgus jätkata valitud rajal või julgus teha uusi otsuseid, kui selgub, et valitud rada pole päris see. Sul on veel pikk elu ees ning kindlasti leiad rahuldust pakkuva valdkonna, milles end ühiskonnaliikmena teostada. Soovitan süveneda siinses teatmikus olevasse infosse, kindlasti leiad siit häid mõtteid, kuidas ja millele oma edasiõppimisvalikuid tehes mõelda.

Soovin Sulle tarku ja häid valikuid!



Kristi Vinter-Nemvalts

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler