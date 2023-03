OTSEBLOGI | ISW: Ukraina väed tegid Bahmutist edelas tõenäoliselt eduka vasturünnaku

Ukraina ida väegrupeeringu esindaja Serhi Tšerevatõi teatas, et Vene väed tegid eile Bahmuti piirkonnas 25 rünnakut, aga saavutasid tõenäoliselt ainult marginaalset edu.

Tuntud Vene sõjablogija väitis, et Ukraina väed on praegu võimelised vasturünnakuid intensiivistama, et rinne Bahmuti ümber stabiliseerida. Kasvav arutelu Venemaal Ukraina peatse vasturünnaku üle viitab sellele, et Vene allikad on üha ebakindlamad Vene sõjaväe võimes Bahmuti piirkonnas initsiatiivi hoida.