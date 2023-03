Päev liikluses: roolist tabati 61 purjus juhti

Täna varahommikul on teekatted põhi- ja tugimaanteedel kuivad või niisked, Harjumaa lõunaosa ja Raplamaa teedel võib olla kohati härmatist. Lääne-Eestis, Harju- ja Pärnumaal piirab nähtavust udu. Temperatuur on valdavalt plusspoolel, üksikutes kohtades ka kergelt miinuses.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Ennelõunal sajab kohati vähest vihma ja on udu. Pärastlõunal jõuab saartele tihedam vihmasadu ja levib üle mandri itta. Temperatuur on plusspoolel.