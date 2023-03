Sanna Marin tahab Soomes katsetada lühendatud tööaega

Soome sotsiaaldemokraatide kogunemisel ütles Marin, et oleks põhjust ellu viia lühendatud tööaja eksperiment, vahendab Ilta-Sanomat. Ta selgitas, et liiga paljud inimesed on oma tööga kurnatud ning murettekitavalt on levimas vaimse tervisega seotud haiguslehtede võtmine ning töövõimetus. Ta lisas, et vaimse tervise probleemid ja läbipõlemine tabab ennekõike nooremaid töötajaid. „Soovime, et töötajatel oleks õigust tõelisele vabale ajale. Ilma surveta olla tööandjale kogu aeg kättesaadav.“