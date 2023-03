Eesti 200 esimees Lauri Hussar laskis lahti jutu, et loodav valitsus saadab Ida-Virumaale eriesindaja, aga partei endine juht Kristina Kallas pidi teda kohe parandama: ei ole siin veel kindlat midagi. Mis siis ikkagi on plaanis? Esmaspäeval kell 11 algava saate külaline on Kristina Kallas.