Indrek Kannik Putini vahistamismäärusest: pean ebatõenäoliseks, et ta satub Haagi kohtu ette. Pigem koristab Vene eliit ta ise ära

Kannik ütles, et ta arvab, et kui Putin peaks kohtu ette sattuma, siis juhtub see pigem kas Venemaal või hävitab ta hoopis Vene eliit. Miks on tema arvates Putini Haagi kohtu ette jõudmine ebatõenäoline? „Arvan, et Venemaal on raske tunnistada seda, et tema juht võib sattuda kohtu ette. Nad pigem koristavad ta ise ära nagu vene kultuuriruumis tavaks on,“ sõnas ta.