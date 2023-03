Rahvusvahelise õiguse professor Putini vahistamismäärusest: see on ajalooline otsus, mis jääb teda saatma terveks eluks

Tartu ülikooli rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo sõnul tähendab see sisuliselt seda, et kriminaalkohus leiab, et on alust eeldada, et Putin ja lasteombudsman Maria Lvova-Belova on toime pannud sõjakuriteo, milleks on küüditamine okupeeritud territooriumil ning seda keelab Genfi konventsioon. Ukraina valitsuse sõnul on paljud kadunud lapsed sunniviisiliselt Venemaale viidud. Venemaa valitsus ei eita Ukraina laste äravõtmist ja on kasutanud nende lapsendamist Venemaa peredesse propagandaks.