USA endine president Trump arvab, et ta võetakse teisipäeval vahi alla

Trumpi kohta on algatatud uurimine 130 000 dollari suuruse makse tõttu, mille ta tegi vahetult enne 2016. aasta valimisi, et vaigistada täiskasvanute filmistaari Stormy Danielsi varasemast afäärist. Endine president on süütegu eitanud ja föderaaluurijad lõpetasid makse uurimise 2019. aastal.