Prigožin plaanib Wagneri rühmitusse kahe kuu jooksul 30 000 uut palgasõdurit värvata

CNNi teatel väitis Prigožin ka, et Wagner värbab iga päev keskmiselt 500–800, vahel isegi kuni 1200 uut võitlejat.

„On võimalik, et uute sõdurite arv väheneb mõne aja pärast, kuid mai keskpaigaks plaanime võitlejate arvu umbes 30 000 võrra suurendada,“ ütles Prigožin Telegrami platvormil avaldatud häälsõnumis.

Eelmisel nädalal teatas Prigožin, et Wagneri rühmitus on avanud 42 Venemaa linnas värbamiskeskuse.

Wagneri eraarmee on uute palgasõdurite värbamiseks koondanud tähelepanu spordiklubidele ja jõusaalidele. Lisaks püütakse taas värvata mehi, kes on oma pool aastat kestnud lepingu täitnud. Rühmitus on oma vägedesse võtnud ka välismaalasest võitlejaid.