Keeleaps tõi pahameeletormi. Doktorant: keeleteadlane ei ole kõndiv õigekeelsussõnaraamat

Sõna „liiderlik“ kohta ütles Korkus, et see tähendab liidriomadustega inimest, kes on suunanäitaja. „Osavõtlikkuse“ kohta vastas ta, et see tähendab inimest, kes on aktiivne ja võtab erinevatest asjadest osa. ÕS-i andmetel tähendab aga „liiderlik“ seksuaalset lodevust või pahelisust, sõna „osavõtlik“ kaasatundlikkust ja südamlikkust.