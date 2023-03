OTSEBLOGI | ISW: Valgevene tarnib Venemaale elektroonikat, see võib aidata Venemaal sanktsioonidest kõrvale hoida

Lukašenka sõnul on mõlemad riigid koostanud nimekirja kriitiliselt olulistest elektroonikakomponentidest ning Valgevene tööstus on juba alustanud täpsustamata mikroelektroonika tarnimist Venemaa ettevõtetele.

17. märtsil hindas ISW, et Valgevene võib Venemaa jaoks hõlbustada sanktsioonidest kõrvalehoidmist ning Hiina võib Valgevene kaudu salaja Venemaale kaupu ja seadmeid tarnida. USA välisministeerium kehtestas alates 24. veebruarist 2023 sanktsioonid mitmele täiendavale Valgevene kaitseüksusele ja karmistas olemasolevat ekspordikontrolli Valgevenesse, kuid need sanktsioonid ei pruugi olla piisavalt ulatuslikud, et takistada Valgevenel Venemaale relvasüsteemides kasutatavate elektroonikakomponentide ja muude kahesuguse kasutusega tehnoloogiate saatmist.