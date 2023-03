Valitsus reageerib Putini vahistamismäärusele. Kallas: see saadab ajaloolise signaali

„See on esimene samm teel õiglase kohtupäeva poole. Putini vahistamismäärus saadab ajaloolise signaali: Ukrainas toime pandud sõjakuritegude algpõhjus on Venemaa juhtide kuritegelikud otsused,“ kommenteeris peaminister Kaja Kallas rahvusvahelise kriminaalkohtu määrust Vladimir Putini vahistamiseks.

„Venemaa kontrolli all olnud ja olevatel aladel on toime pandud arvukalt ränki kuritegusid – massilised kohtuvälised tapmised, vahistamised, röövimised, piinamised ja vägistamised. Venemaale on sunniviisiliselt viidud ja ebaseaduslikult lapsendatud tuhandeid Ukraina lapsi,“ kirjeldas Reinsalu. „Verised käed ei ole ainult sõjaväelastel, kes on sandistanud või võtnud elusid ukrainlastelt, vaid ka Kremli juhtkonnal, eesotsas Putiniga.“