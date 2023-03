Seni tõrkunud Türgi alustab Soome NATOga liitumise ratifitseerimist

Soome rahvusringhäälingu Yle teatel ütles Türgi president Recep Tayyip Erdogan, et riik alustab Soome NATOga liitumise taotluse ratifitseerimisprotsessi.

Reedesel kohtumisel Soome presidendi Sauli Niinistöga sõnas Erdogan, et Soome on täitnud oma kohustused, mis sätestati eelmisel suvel Madridi tippkohtumisel sõlmitud kolmepoolses kokkuleppes.

„Türgi, nagu teada, on tugev NATO avatud uste poliitika kaitsja,“ sõnas Erdogan ja lisas, et Soome liitumine tugevdab NATOt.

Niinistö ütles, et rõõmustab Erdogani otsuse üle. „Mõistsime juba varem, et oled otsuse teinud, ja tänane allkirjastamine kinnitab, et Türgi parlament alustab tööd Soome taotluse ratifitseerimise kallal.“ sõnas Niinistö.