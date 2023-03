Ministeerium: kui Helen Sildna ettevõte dokumente ei too, nõuame toetuse tagasi

Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler Taaniel Raudsepp ütles, et avaliku raha kasutamine peab toimuma kokkulepitud reegleid järgides. „Uute toetuste maksmine osaühingule Shiftworks on välistatud, kuni ministeerium on saanud oma küsimustele vastused,“ ütles ta ja lisas, et Sildnaga jõuti kokkuleppele, et osaühingul tekib majandusaasta aruande auditeerimise kohustus. „See tagab, et toetuste kasutamise kohta peetakse nõuetekohast arvestust. Samuti küsisime uuesti tagasiulatuvalt perioodi 2019-2021 väljavõtteid.“