Päevakord | Reformierakond ei peaks voliniku kohta endale krahmama

Delfi uues poliitpodcastis Päevakord tõdesid Eesti Ekspressi ajakirjanik Urmas Jaagant ja Hindrek Riikoja Maalehest, et voliniku teema justkui juhuslik üles kerkimine on tegelikult osa koalitsioonikõnelustest, kus reformierakond edastab partneritele sõnumeid ka kaude. „Nende positsioon on tänu 37 parlamendikohale lihtsalt väga tugev,“ ütles Jaagant.

Hindrek Riikoja sõnul võiks Reformierakond aga meenutada ka Edgar Savisaart, kellele tundus samuti pikka aega, et nad on võitjad ja ülitugevad. „Kuidas see kõik Savisaarele ja Keskerakonnale lõppes, teame me aga kõik,“ lausu ta.