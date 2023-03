PÄEVAKORD | Börsileminek võiks avada, kuidas sai Ain Hanschmidtist Infortari ja Tallinki suuromanik

Delfi uues poliitpodcastis Päevakord meenutas Hindrek Riikoja Maalehest, et Tallinki börsile tulles enam kui kümne aasta eest küsiti seda kogu aeg, kuid vastust sellele ei saadud. „Börsifirmadele on kõrgendatud nõudmised läbipaistvuse ja avatuse kohta, „ rääkis Riikoja. „Sama eeldatakse ka nende omanikelt.“

Hanschmidt juhtis üheksakümnendatel toonast Ühispanka, mis tegi tihedat koostööd tänase Tallinki, toonase Hansateega. Ajakirjanduses on spekuleeritud, et toona keerulises olukorras olnud firmal oli raskusi teistest pankade raha leidmisega, kuid Ühispangaga leiti ühine keel, millest kasvas välja isiklik ettevõtmine. Ise ei ole ta toonaseid seoseid avalikult lahanud.

Pikemalt räägiti saates ka Reformierakonna püüust saada tuleval aastal enda kätte ka Euroopa Komisjoni Eesti voliniku koht. Eesti Ekspressi ajakirjaniku Urmas Jaaganti sõnul on voliniku teema justkui juhuslik üles kerkimine tegelikult osa koalitsioonikõnelustest, kus reformierakond edastab partneritele sõnumeid ka kaude. „Nende positsioon on tänu 37 parlamendikohale lihtsalt väga tugev,“ ütles Jaagant.

Riikoja sõnul võiks Reformierakond aga meenutada ka Edgar Savisaart, kellele tundus samuti pikka aega, et nad on võitjad ja ülitugevad. „Kuidas see kõik Savisaarele ja Keskerakonnale lõppes, teame me aga kõik,“ lausu ta.