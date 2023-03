Moldova parlament kinnitas riigikeele ümbernimetamise rumeenia keeleks

Konstitutsioonikohus leidis, et Moldova iseseisvusdeklaratsioon, milles öeldakse, et riigikeel on rumeenia keel, on konstitutsioonist üle. Praegu on konstitutsioonis kirjutatud, et riigikeel on „moldova keel ladina tähestiku alusel“. Konstitutsioonikohtu otsusel oli kohustav jõud, aga parlament ei olnud seni seda täitnud.