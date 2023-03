Vene sõjakomissariaadid saadavad agaralt välja kutseid „andmete täpsustamiseks“

See töö käib „plaanilisel režiimil“, rõhutas Mari Eli valitsus. Samuti teatati, et 17. märtsist 26. aprillini toimuvad vabariigis ohvitseride ettevalmistamise õppekogunemised, vahendab Meduza.

„Kodanikel, kes on kutsutud sõjaväelistele kogunemistele, säilib töökoht koos keskmise palga maksmisega ning tehakse kõik finantsväljamaksed vastavalt sõjaväelisele auastmele ja ametile,“ öeldakse teates.

Mari El on juba vähemalt kuues Venemaa regioon, kus on ametlikult teatatud kutsete väljasaatmisest „andmete täpsustamiseks“. Varem on seda kinnitanud ametiisikud Voroneži, Lipetski, Jaroslavli, Tjumeni ja Penza oblastis ning Handi-Mansi autonoomses ringkonnas.