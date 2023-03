OTSEBLOGI | Slovakkia valitsus kiitis heaks hävitajate MiG-29 saatmise Ukrainale

„Slovakkia valitsus kiitis äsja heaks 13 MiG-29 saatmise Ukrainasse! Lubadusi tuleb pidada ja kui Volodõmõr Zelenskõi palus rohkem relvi, sealhulgas hävituslennukeid, ütlesin ma, et anname oma parima. Rõõm, et teised teevad sama. Sõjaline abi on võti tagamaks, et Ukraina suudab kaitsta ennast ja kogu Euroopat Venemaa vastu,“ kirjutas Heger Twitteris.