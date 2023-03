Iraani võimud piinavad protestidel vahistatud lapsi elektrišokkide ja piitsutamisega

„Iraani luure- ja julgeolekujõud on lapsprotestijate peal toime pannud kohutavaid kuritegusid. Kasutatakse peksmist, piitsutamist, elektrišokke, vägistamist ja muud seksuaalvägivalda, et nende osalemist protestides maha suruda,“ sõnas organisatsioon neljapäeval. AI teatel on mõned vahistatutest vaid 12-aastased, vahendab CNN.