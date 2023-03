TABEL | Vaata, kui palju hakkavad kõrged riigiteenistujad palka saama võrreldes eelmise aastaga

Alates aprillist on vabariigi presidendi Alar Karise, riigikogu esimehe Jüri Ratase ning peaminister Kaja Kallase palk 8318 eurot, mis on kuni järgmise aasta 31. märtsini riigiteenijate kõrgeim palgamäär. Teiste kõrgete riigiametnike palkade arvutamiseks korrutatakse kõrgeim palgamäär läbi koefitsiendiga. Seadus näeb ette, et nende palk tõuseb vastavalt inflatsioonile ja üldisele palgatõusule.