FOTO | Politsei otsib Tartumaal kadunud 53-aastast Annikat

Lähedased teatasid, et täna hommikul lahkus oma kodust Kambja vallas Tõrvandi alevikust 53-aastane Annika, kelle käitumine ja olek harjumuspärasest mõneti erinev oli. Lähedased on naise pärast mures ning pelgavad, et tema elu võib olla ohus.