Kehtna abivallavanem tabati autoroolist lausjoobes. Poliitik põhjendab: olin haige

Märtsi hakul võttis politsei roolist maha Kehtna abivallavanema Katrin Velleste, kes oli raskes joobes. Velleste rõhutas, et kriminaalmenetlus tema suhtes on lõpetatud. Mis puudutab naise töökohta, siis teatas vallavanem Tanel Viks, et tema teostab praegu oma uurimist, misjärel selgub, mis saab.