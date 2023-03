VIDEO | Kaja Kallas valitsuse esindaja lähetamisest Ida-Virumaale: seal on meelsuse mure, mis tuli välja seoses Ukraina sõjaga

Kaja Kallas selgitas, et ei otsustatud, mis institutsioon täpsemalt, pigem, et oleks riiki esindav kontaktpunkt Ida-Virumaal.

Hetkel jõuti järelduseni, et see pigem ei oleks poliitiline ametikoht. Mis on on sealsed murekohad, miks on vaja sekkuda? „Sotsiaalmajanduslik mure, mis seondub Ida-Virumaa mahajäämusega, töökohtadega seal. Eesti keele mure, mis seondub eestikeelsele haridusele üleminekuga. Ja tegelikult ka meelsuse mure, mis on tulnud välja seoses Ukraina sõjaga,“ loetles peaminister.

Hiljutised riigikogu valimised näitasid, et suure toetuse sai näiteks Aivo Peterson. Samuti Mihhail Stalnuhhin. Kallas tõi välja, et taolise meelsusega valijaid on alati olnud, aga varem hääletasid nad Keskerakonna poolt, meelsus oli rohkem maskeeritud.

Pikemalt intervjuus.

Narva linnapea Katri Raik ütles eile Delfile, et idee on lauale käidud, kuid sisu osas on veel palju küsimusi, mis vajavad vastuseid. „Eelkõige huvitab, mis ülesanded tal hakkavad olema,“ sõnas ta ja lisas, et küsimusi tekitab ka see, milline saab olema esindaja ja kohalike omavalitsuste suhe. „Kohalikku elu kujundavad peamiselt ikkagi kohalikud ise.“