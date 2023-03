Eesti saadab Ukrainale snaiperrelvi ja erivarustust

„Eile arutasime koos liitlastega Ramsteini formaadis Ukraina abistamise hetkeseisu ja on selge, et Ukraina toetamisel kusagilt lisaaega võtta ei ole. Meie suur algatus on suunatud Euroopa Liidu ühisele miljoni suurtükimürsu hankimisele, ent jätkata tuleb ka väiksemate, täpselt sihitud abipakettidega. Sellest ka meie tänane otsus suunata seekordne abipakett, jätkuna eelmisele, just eriüksuste varustusele ning snaipritele,“ ütles kaitseminister Hanno Pevkur.