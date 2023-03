Eelmisel nädalal tuli avalikkuse ette info, et MTÜ Slava Ukraini nõuandev kogu tellis finantsauditi ning revisjoni, et muu hulgas jõuda selgusele kahe omavahel seotud Ukraina koostööpartneri usaldusväärsuses. „Nõuandva kogu ja juhatuseni [on] paraku jõudnud muret tekitavad signaalid kahe omavahel seotud Ukraina partneri usaldusväärsuse osas,“ märkis organisatsioon oma pressiteates.