Rootsi TV4: koraanipõletaja Paludanil on sidemeid Wagneriga

Kõik Paludani kontaktid on sõdinud Venemaa poolel Ukrainas. Üks neist on Aleksandr Iljutenko, keda peetakse üheks Wagneri keskseks tegelaseks.

„Ta on tuntud Wagneri värbaja, kelle ülesanne on värvata Wagneri ridadesse sõdureid. Erinevad allikad on näinud teda tõeliselt kõrgetasemelistes seostes. Ta ei ole Wagneris kindlasti lihtsalt realiige,“ ütles asja uurinud ettevõtte Paliscope juht Rolf Rosenvinge TV4-le.

TV4 võttis ühendust ka Paludani endaga, kes eitas sidemeid venelastega ja väitis, et kõnealune VKontakte konto ei ole isegi tema oma. TV4 teatel klapivad paljud asjad siiski Paludaniga kokku: see konto on näiteks Paludani juhitava erakonna Stram Kurs VKontakte lehekülje administraator ja sellel on avaldatud postitusi taani keeles. Lisaks sellele on Paludan varem öelnud, et tema VKontakte konto suleti viis aastat tagasi – nii ka TV4 uuritud konto.