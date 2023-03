KUULA SAADET | Innovaatika: tarkvara, mis paneb inimesed ühiselt tööle

„Toote elutsükli haldamise tarkvaraga Solidworks on võimalik jälgida ja juhtida ühe toote arengut projekteerimisest utiliseerimiseni. Põhimõtteliselt aitab meie lahendus hoida kokku aega ja inimeste tööd, sest kogu informatsioon ja tootega tehtud protseduurid on reaalajas kõikidele osapooltele näha. Siiani on palju ettevõtteid, mis nii öelda vana kooli meetoditel asju ajavad, faile e-kirjaga saadavad, asju koosolekutel arutavad,“ selgitab PLM Groupi Baltikumi ärijuht Dmitri Aleksandrov ja lisab, et nende tarkvara saab kasutada kõige loomiseks, välja arvatud tsiviilehitus.

„Viimased aastad on meile näidanud, et me ei saa midagi enesestmõistetavana võtta. Pandeemia on häirinud meie tarneahelaid ja sundinud meid kasutama uusi tööviise. Sõda Ukrainas tuli ootamatult just siis, kui hakkasime pandeemiast väljuma. Praegused mured on seotud inflatsiooni, küberjulgeoleku, toidukriiside ja kliimamuutuste eksistentsiaalse ohuga. Meie sõltuvus kriitilisest infrastruktuurist ja üksteisest on paljastatud. Praegusel ebakindlal ajal otsivad inimesed ja ettevõtted võimalusi riskide minimeerimiseks ja pikaajalise stabiilsuse leidmiseks. Tootmise jaoks tähendab see selliste jätkusuutlike ettevõtete loomist, mis suudavad kiiretele muutustele vastu pidada,“ räägib PLM Groupi tehniline spetsialist Sander Kallissaar.