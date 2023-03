„Me võtame igasugust eskalatsioonipotentsiaali väga tõsiselt. Ja seetõttu usun ma, et on tähtis kommunikatsiooniliinid avatuna hoida,“ ütles Austin Pentagoni pressikonverentsil. „Ma arvan, et on tõesti võtmetähtsusega, et me saame võtta telefoni ja teineteisega suhelda. Ja ma arvan, et see aitab ära hoida edasisi valearvestusi.“