VIDEO | Põletav küsimus - mil võimukõnelejad viimaks rahaasjadest räägivad?

Mart Võrklaev (Reformierakond) sõnas täna õhtul Delfile, et rahateemadeni plaanitakse jõuda järgmise nädala keskpaigas. Ta nentis, et ka praegused teemad on ju rahaga seotud, ent pigem kaardistatakse positsioone. Konkreetselt kuludest-tuludest rääkimine seisab veel. Omaette küsimus on siis, mis ikkagi saab maksusüsteemist. Näiteks Reformierakonna peamine valimislubadus oli ühetaoline maksusüsteem. Sotsidele aga on hingelähedane hoopis astmelise tulumaksu idee.