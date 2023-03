Väljaanne: Poolas arreteeriti Vene spioonid, kes jälgisid Ukraina relvaabi liikumist ja võisid planeerida rünnakuid

Sõjaväe vastuluure endine juht Maciej Matysiak ütles RMF-ile, et vahistatute peaülesandeks oli infokogumine, ent võimalik on ka see, et nad kavandasid sabotaažiakte. Matysiaki sõnul huvitavad Vene luuret nii Lääne sõjalise abi üksikasjad, ešelonide sõidugraafikud kui ka turvameetmed. Vastavat infot saab edaspidi kasutada ka sabotaaži- ja diversiooniaktideks. Eksluuraja tõi paralleeliks Tšehhis 2014. aastal toimunud laskemoonaladude plahvatused.