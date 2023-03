Zelenskõi vahetas välja kolm regioonijuhti, sealhulgas Luhanski oblasti juhi Haidai

Ukrainska Pravda kirjutab, et Haidaid tahetakse järgmiseks saata suursaadikuks Kasahstani. Lehe andmeil ootab vabastamine ka Dnipropetrovski oblastijuhti Valentõn Reznitšenkot, Zaporižžja oblastijuhti Oleksandr Staruhhi, Kiievi oblastijuhti Oleksi Kulebat, Sumõ oblastijuhti Dmõtro Živõtskõid ja Hersoni oblastijuhti Jaroslav Janusevitšit. Samal ajal märgib leht, et rinderegioonidele uute juhikandidaatide leidmine on keeruline, kuna nii Sumõ, Zaporižžja, Herson kui Dnipropetrovsk võivad kuuluda Vene armee järgmiste pealetungide sihtmärkide sekka.