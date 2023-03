Politsei otsib juba päevi Tartus kadunud 57-aastast Karinit

Murelikud lähedased pöördusid esmaspäeval politsei poole, kui märkasid, et Karin on juba ööpäev kadunud. Neil puudus ka teadmine, kellega naine aega veeta või liikuda võiks. Kodust lahkudes jättis naine maha oma isiklikud asjad, sealhulgas telefoni, ja ka tema koduuks oli lukust lahti jäänud.

Lähedased on üle vaadanud naise kodu ümbruse Tartus Siili tänaval ja teised piirkonnad Emajõe lähistel. Üle on kontrollitud ka linna meditsiiniasutused, ka seal naist paraku pole. Töö Karini leidmiseks jätkub.

Karinil võib seljas olla oranž jope, jalas teksapüksid. Kõigil, kes on pildil olevat naist näinud, palume sellest teada anda, helistades hädaabinumbril 112.

Otsingud jätkuvad kolmandat päeva

Tartu piirkonnavanem politseikapten Siim Linnard ütles täna, et otsingud Karini leidmiseks jätkuvad. „Teeme tihedat koostööd nii kadunud naise lähedaste kui ka vabatahtlike otsijatega. Praeguseks oleme läbi vaadanud nii naise kodukandi kui ka linna turvakaamerasalvestisi ning neist nähtub, et Karin liikus pühapäeva hommikupoolikul mööda Turu tänavat edasi-tagasi,“ rääkis Linnard. „Niisamuti tuvastasime bussijaama turvakaamera salvestist läbi töötades, et Karin istus pühapäeval kell 12.45 maakonnaliini bussile, mis liigub marssruudil Tartu-Vasula. Suhtlesime ka liini teenindanud bussijuhiga, kelle sõnul võis naine väljuda bussist Lombi küla peatuses.“