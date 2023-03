Võimuliidu plaan saata Ida-Virumaale valitsuse esindaja on veel lahtine. Katri Raik: see hakkab näitama riigi tegelikku suhtumist

Lauri Läänemets (SDE) selgitas täna, et eesmärk on arendada sealset piirkonda ja langetada otsuseid kiiremini. „See on kokkulepe selle ideega, et Ida-Virumaale rohkem tähelepanu pöörata. Sellest on hästi palju räägitud ja näeme ka seda julgeoleku ja valimiste kontekstis. Lisaks on inimesed seal sellest palju rääkinud, et investeeringuid on vähe tulnud. Võib-olla on vähe informatsiooni valitsuse juurde jõudnud, et seda kõike parandada,“ ütles ta.