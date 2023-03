Terviseamet traagilise surmajuhtumi taustal: praegu määrab iga ujula endale ohutusnõuded ise

Terviseameti keskkonnatervise osakonna peaspetsialist Aune Annus-Urmet märkis Delfile, et tervisekaitse nõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele, nende ruumidele, ohutusele, basseiniveele ning teenuse osutamisele on toodud välja määruses, mis sai paika pandud aastal 2007.

„Antud määruse paragrahvis 5 on nõue, et ujula ja veekeskuse kasutajale osutatakse vajadusel abi, sealhulgas õnnetusjuhtumite korral esmaabi,“ loetles Annus-Urmet, lisades, et teenus ei tohi kahjustada tervist ning et tarvidusel tuleb anda ujula poolt külastajale esmaabi. „Seega peab ujula tagama ujujate ohutuse ja abistamise. Kuidas ta seda korraldab, on ujula enda otsustada, lähtudes konkreetsest pakutavast teenusest – ujula suurusest, sihtrühmast, atraktsioonidest ja muust.“