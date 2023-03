Poolas mõisteti süüdi naisõiguslane, kes aitas teisel naisel aborditablette muretseda

Wydrzyńska juhtumit jälgivad hoolega inimõiguslased, kelle sõnul loob see Euroopa kõige karmima abordiseadusandlusega riigis pretsedendi, vahendab Associated Press.

Kardetakse, et süüdistused ja süüdimõistmine tekitavad repressioonide õhkkonna, mis hirmutavad naisõiguslasi ja panevad neid aborti soovivate naiste aitamisest loobuma.

Organisatsioon Rahvusvaheline Pereplaneerimise Föderatsioon (IPPF) teatas, et on vapustatud, et Wydrzyńskal on nüüd kriminaalne minevik vägivaldses suhtes olnud naise aitamise pärast.

„Meile valmistab see otsus sügavat kurbust ja me peame kogu protsessi ennekuulmatuks. Inimese hukkamõistmine empaatia- ja kaastundeakti eest teise inimese suhtes on arusaamatu,“ ütles IPPF-i esindaja Irene Donadio.

Ultrakatoliiklik õigusinstitutsioon Ordo Iuris, mis asus prokuratuuri poolele huvitatud osapoolena, tervitas otsust „tähtsa sammuna tõelise lugupidamise suunas sündimata laste õiguse vastu elule Poolas“.

Prokuratuur esitas Wydrzyńskale süüdistuse abordile kaasaaitamises, mille eest saab karistada kuni kolmeaastase vangistusega.

See kaasaaitamine seisnes naise nimega Anna aitamises tablettide hankimisel 2020. aastal. Naisel oli juba üks laps ja tema elukaaslane ei lasknud tal abordi tegemiseks välismaale sõita. Teadete kohaselt andis just elukaaslane Anna tablettide hankimise eest politseile üles.

Wydrzyńska ütles kohtus, et tahtis naist aidata, sest ka temal oli vägivaldne suhe ja ta tegi abielu lõpus aborti, et vabastada end ja oma kolm last sellest olukorrast.

„Ma olen süütu,“ ütles Wydrzyńska. „See riik on süüdi ja on alt vedanud mind /.../ ja miljoneid naisi selles riigis.“

Wydrzyńska kaebab otsuse edasi, teatas Poola meedia.