Presidendi, peaministri ja riigikogu esimehe palk tõuseb 8318 euroni

1. aprillist on vabariigi presidendi Alar Karise, riigikogu esimehe Jüri Ratase, peaminister Kaja Kallase ja riigikohtu esimehe Villu Kõve palk 8318 eurot. See on kuni järgmise aasta 31. märtsini riigiteenijate kõrgeim palgamäär.