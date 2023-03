VIDEO | Valitsus läkitab Ida-Virusse esindaja. Lauri Läänemets: valimised näitasid, et meil pole sealse elu kohta infot

Koalitsioonikõnelused jätkuvad täna regionaalarengu, maaelu ja majanduse teemadega. Teisipäeval leppisid erakonnad kokku, et Ida-Virumaale tuleb valitsuse esindaja koht.

„See on kokkulepe selle ideega, et Ida-Virumaale rohkem tähelepanu pöörata. Sellest on hästi palju räägitud ning näeme ka seda julgeoleku ja valimiste kontekstis ning inimesed on palju sellest seal rääkinud, et investeeringuid on vähe tulnud. Võib-olla on vähe informatsiooni valitsuse juurde jõudnud, et seda kõike parandada,“ ütles Läänemets.

Läänemetsa sõnul pole seda veel räägitud, kes sinna läheb ning seda otsustatakse siis, kui aeg on käes.

Miks otsustasid erakonnad sellise koha luua ning millist eesmärki see täidab? Läänemets ütles, et eesmärk on peamiselt Ida-Virumaad arendada.

„Et inimesed tunneksid seal, et töötasud tõuseks, ettevõtlus areneks ning õiglane üleminek läheks paremini ja inimesed mõistaksid ning oleksid sellega kaasas. Võib-olla mõnikord on mõistlik, et on keegi, kes on kohapeal see otsetoru valitsuse ja selle piirkonnaga, et need otsused läheksid kiiremini.“

Läänemets lisas, et regionaalpoliitika teemadega on erakonnad poole peal.

„Väga paljud regionaalarengu küsimused on tegelt mõne konkreetse valdkonna küsimused, me neid rääkisime ja oleme kokku leppinud, et kui nüüd nende valdkondade juurde jõuame, siis tuleme uuesti tagasi. Kas räägime transpordist, mis on seal majanduse all või räägime üürielamute ehitamisest ja korterelamute renoveerimisest, et nad on teistes teemaplokkides ka,“ sõnas Läänemets.