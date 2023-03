OTSEBLOGI | Ukraina õhujõud: intsident USA luuredrooni ja Vene hävitajaga toimus Maosaarest kagus

USA droonid on Ihnati sõnul jälginud eraldusjoont Donbassis ja Musta mere akvatooriumi juba enne Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse.

Ihnat lisas, et MQ-9 Reaper viibis varem Kiievi nõusolekul pidevalt Ukraina õhuruumis, et olukorda jälgida, eriti seda, et ei rikutaks relvarahu Ida-Ukrainas.