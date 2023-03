OTSEBLOGI | Luhanski oblastijuht võidakse saata saadikuks Kasahstani

Intsident USA luuredrooni MQ-9 Reaper ja Vene hävituslennuki Su-27 vahel toimus Maosaarest kagus rahvusvahelises õhuruumis, teatas Ukraina õhujõudude esindaja Juri Ihnat ajalehele Ukrajinska Pravda. USA droonid on Ihnati sõnul jälginud eraldusjoont Donbassis ja Musta mere akvatooriumi juba enne Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse. Ihnat lisas, et MQ-9 Reaper viibis varem Kiievi nõusolekul pidevalt Ukraina õhuruumis, et olukorda jälgida, eriti seda, et ei rikutaks relvarahu Ida-Ukrainas. Ihnat lisas, et hävinud drooni asemele saatis USA teise, mis jätkab tööd.