Erakondade reitingud: EKRE langes parteide esikolmikust välja

Viimase nädala tulemuste põhjal on Reformierakonna toetus võrreldes valimiste nädalaga langenud 2,3% võrra, kuid edu järgnevate ees on suur. Eesti 200 toetus on tõusnud 3% ning sellega tõusis esimest korda parlamenti pääsenud erakond reitingutabelis neljandalt kohalt teiseks. Keskerakonna toetus pole võrreldes valimiste-eelse küsitlusega märkimisväärselt muutunud.