Päev liikluses: kaks vigastatut, kaks ärandamist

Täna varahommikul on teekatted suurematel riigiteedel on soolaniisked või märjad. Lõuna- ja Kesk-Eestis kohati sajab vihma. Ilmaprognoosi kohaselt on päeval pilves selgimistega ilm. Ennelõunal sajab mitmel pool vihma ja lörtsi. Päeval on temperatuur nii õhus kui ka teedel plussis.