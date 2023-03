Võigas õnnetus Pärnu spaas: vette lükatud noor mees vajas elustamist

Möödunud laupäeval käis Pärnu veekeskuses seltskond täiskasvanud sõpru. Korraga lükkas seltskonda kuuluv naisterahvas 27-aastase mehe hüppeplatvormi basseini nelja meetri sügavusse vette. Tervise spaa juhatuse liige Jaan Ratnik ütles, et hüppeplatvormilt on inimesi keelatud vette lükata. Hüppeplatvormi kõrval on mitmes keeles keelav silt.