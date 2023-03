Võigas õnnetus Pärnu spaas: hüppeplatvormilt vette lükatud noor mees vajas elustamist

Laupäeva pärastlõuna on veekeskuste „tipptund“. Pärnu Tervise Paradiisi veekeskuse basseinide, atraktsioonide ja saunade alal oli paarsada külalist. Pärnu veekeskuse veeinstruktoritel on seetõttu vaja pilku peal kõikidel atraktsioonidel, sealhulgas hüppeplatvormil, kust mõni hetk hiljem üks mees vette lükati. Pinnale mees enam ise ei tulnud.

Möödunud laupäeval külastas Pärnu veekeskust seltskond täiskasvanud sõpru. Ühel hetkel lükkas seltskonnast naisterahvas 27-aastase mehe mitme meetri kõrguselt hüppeplatvormilt sügavasse vette. Tervise spaa juhatuse liige Jaan Ratnik ütles, et hüppeplatvormilt on inimesi keelatud vette lükata. Keelav silt on hüppeplatvormi kõrval mitmes keeles nähtaval.