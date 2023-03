Õppeaed utsitab huvi kasvatada toitu ise

Eestis on häid näiteid koolide ja lasteaedade juures asuvatest õppeaedadest. Samas on palju õppeasutusi, kus on soov ja valmisolek aeda rajada või täiustada, kuid puudu on teadmised ja oskused. Seni puudus abimaterjal, mille toel aianduses esimesi samme tegevatel õpetajatel oleks lihtsam alustada.

Mahepõllumajandusliku õppeaia loomine

„Aia rajamise ja taimekasvatuse põhimõtteid on palju. Selles abimaterjalis on nii teoreetiline taust kui ka praktilised näited, mis lasteasutustes toimivad,“ rääkis Eesti Maaülikooli Mahekeskuse juhataja ja „Kasvades oma toiduga“ projektijuht Elen Peetsmann.

Aia rajamise ja hoolduse aluseks on võetud mahepõllumajanduse põhimõtted. Käsitletud on kõiki aiaga seotud teemasid: planeerimine, peenra rajamine, multšimine, kompostimine, vahekultuuride kasutamine, segaviljelus, taimede ettekasvatamine, talikülv, istutamine, väetamine, loodussäästlik taimekaitse, kastmine, seemnete kogumine ja seenekasvatus.



„Võimalikult väikese vaevaga taimede kasvatamine on haridusasutuste kontekstis oluline, sest õpilased on suure osa taimede kasvuperioodist suvepuhkusel,“ lisas Peetsmann. „Et taimede kasvamist oleks vaja vähem segada, siis on juhendis juttu ka permakultuuri põhimõtetel peenra rajamisest, mis aias tehtava töö hulka vähendab.“