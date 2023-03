Maapiirkondi looritab ääremaastumise vari. Mis annaks arengule vunki?

Mõned eriti kauged piirkonnad, kus on hõre asustus, vähene regionaalpoliitiline tähelepanu ja kehvad majandustulemused, võivad osutuda elujõulisemaks kui piirkonnad, kus on rohkem majandusressursse ja toetust. Mis seda seletab ja millel põhineb selliste kohtade elujõulisus?

Üks levinud ja teadlaste uuritud selgitus toob välja sotsiaalse kapitali suhteliselt suurema tähtsuse maapiirkondade arengus võrreldes linnaliste piirkondadega. Sotsiaalse kapitali suurus on positiivses seoses piirkonna elujõulisuse ja kohanemisvõimega ning aitab tasandada teisi takistavaid tegureid. Kuidas seda kapitali kasvatada ja kasutada nii, et maapiirkonnad ja nende elanikud tervikuna võidaks?

Kõigi kogemus on oluline

Sotsiaalne kapital moodustub inimeste, gruppide ja nendevaheliste võrgustike tulemusel, kus tekivad usaldus ja n-ö kirjutamata reeglid, mis hõlbustavad koostööd ühise kasu ja positiivse mõju eesmärgil. Eriti oluline on sotsiaalse kapitali suurenemine nende inimeste arvelt, kes on siiani jäänud (või tõrjutud) aktiivsest ühiskonnaelust kõrvale ja kes ei panusta oma kogemust kollektiivsesse teadmisse ning ei saa ka vastu teiste tarkust, et selle abil teha teistsuguseid ja paremaid valikuid.

Absoluutselt iga inimese elukogemused ja (elu)tarkus on võrdselt olulised, et piirkonnas saaks tekkida mitmekesine ja rikkalik teadmiste pagas, mida võib ka nimetada kollektiivseks intellektiks. Kui niimoodi saavad kokku väga erinevad ühiskondlikud huvid ja tekib dialoog, siis selle läbi hakkab paisuma ka pikemajalisem positiivne ühiskondlik mõju. Just vastastikune usaldus, koostöö ja püüd mõista ning arvestada erinevaid vaateid, on viis, kuidas maandada riski, et meid kõiki puudutavad otsused ja muudatused ei lõppeks reaalsuseks saades katastroofiliste tulemustega, vaid oleksid antud oludes tõesti parimad võimalikest.

Kuidas tekib vunk