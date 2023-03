Ida-Viru õpetajad emakeelepäeval: kuidas panna lapsed eesti keelt õppima neis trotsi tekitamata?

Ragni sõnul on vanemate roll laste suunamisel väga oluline. „Kui peres keegi võimalustest ja enesearengust ei räägi või last ei suuna, siis puudub lapsel ka endal selle vastu huvi“.

Jõhvi Gümnaasiumi füüsikaõpetaja Riina Vaht tõdes, et lapsed pelgavad võõrkeeles suhtlemist, kuid erinevad projektid julgustavad noori lõimuma. Heaks näiteks on Vahi sõnul Rakett69 õpihuvilaagrid. „Noored on aru saanud, et keelt ei tasu peljata, sest töö toimub meeskonnas ning sotsiaalne faktor toetab omavahelist koostööd. Raketilaadsed projektid annavad noortele võimaluse kooliväliselt tunnis õpitut reaalselt rakendada. Nad mõistavad kergemini, mida eesti keeles tähendab kapillaarsus, kuna näevad, kuidas see päriselus toimub,“ selgitas ta.