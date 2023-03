Politsei leidis Pärnus kortermaja ehituselt musta tööjõu

„Kolm Gruusia kodanikku üritas kontrolli tegemise ajal politsei eest põgeneda, aga see neil ei õnnestunud. Toimetasime mehed Pärnu politseijaoskonda, et selgitada välja, kas nad viibivad Eestis seaduslikult ja kas nende töötamine on Politsei- ja piirivalveametis (PPA) registreeritud,“ rääkis Peters.