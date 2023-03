Tartu suudlevate tudengite purskkaev saab lähiajal värskema ilme

Tartu linnapea Urmas Klaas ütles, et nii suudlevad tudengid kui raekoda on Tartule väga olulise sümbolväärtusega. „Praeguseks on suudlevate tudengite purskkaevu tehnosüsteemid ja konstruktsioonid vananenud ja oluline on remonttööd teha ära enne kui midagi katki läheb. Sel suvel peame raekoja platsil leppima ehitustöödega selleks, et meie olulised maamärgid peaksid ajale vastu ja kultuuripealinna aastal oleks linn valmis üleeuroopalisi kultuurisündmusi võõrustama oma parimas vormis,“ ütles Klaas.